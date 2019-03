‘Gele hesjes’ protesteren tegen zonneveld Hardenberg dat Zunde van het Veld is

,,Wij hebben ons als omwonenden van het toekomstige zonnepark verenigd onder de naam Noabers, met 22 deelnemers. Zunde van het Veld is onze slogan. We vragen ons af: schaadt het onze gezondheid? Door de schittering en het magnetisch veld.’’ De inloopavond in Zalencentrum Mulder in Hardenberg over zonnepark ’t Zunneveld trok donderdagavond verontruste omwonenden. Bij de ingang staan ze, symbolisch in gele hesjes gestoken, al klaar om elke bezoeker aan te spreken. Degenen die ervoor open staan, krijgen een papier waarop wordt uitgelegd hoe een bezwaar kenbaar gemaakt kan worden bij de gemeente. Ze zijn niet tegen een zonneveld, wel tegen de locatie naast de woonwijk Baalderveld en langs een pad dat door veel recreanten wordt gebruikt. Ze ergeren zich ook aan de manier waarop ze betrokken zijn bij de totstandkoming. Los daarvan gaat het de bewoners in de wijk aan het hart. ,,Nu zie ik zon nog opkomen, met de mist over de Radewijker Beek. Reeën lopen over dat veld. Mooi, maar dat gaat allemaal weg.”

Poppenkast

De gemeenteraad van Hardenberg besloot in oktober 2017 om met zeven kansrijke pilotprojecten op het gebied van duurzame energie aan de slag te gaan. Dit zonneveld valt daaronder. ,,In 2018 zijn we als omwonenden pas benaderd. En De Margriet, die er toch echt naast ligt, al helemaal niet. We moesten het in de krant lezen”, vertelt een bewoonster van deze straat. Bewoners aan de Volle Urenweg vullen haar aan. Zij komen echt naast het park te wonen. ,,We hebben spreektijd gehad bij de gemeente, maar dat is een poppenkast. Ik hoop dat ze wel naar de burgers luisteren. Alternatief hebben we genoemd, langs de Duitse grens bij de Beltweg.”

Projectontwikkelaar Georg van den Berg van LC Energy wijst dit alternatief meteen af. ,,De gemeenteraad heeft beleid opgesteld, zoekgebieden bepaald en ter inzage gelegd. Wij volgen dat. Het is kansloos dat wij ons uit het project terugtrekken. Wij zijn de initiatiefnemer die de vergunning probeert te krijgen. Op 15 maart wordt de aanvraag ingediend.”

Radewijker Beek

Van den Berg is van mening dat de communicatie goed is verlopen. ,,Bij de eerste ring, de Volle Urenweg, zijn we op bezoek geweest. Hier zat een delegatie die er tegen was. De tweede ring is niet bezocht, maar heeft een brief gehad met een uitnodiging voor een avond met uitleg hoe we het aan willen kleden. Deze avond is de eindconclusie. Van de velen die zijn uitgenodigd zijn er niet veel gekomen. De meesten vinden het prima.” Op het veld zijn 60.000 zonnepanelen gepland, omgeven door hekken en water van onder andere de Radewijker Beek.