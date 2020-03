Gelegenheidskoor zingt liederen bij verpleeg- en verzorgingshuizen in Hardenberg

Harden­bergs ziekenhuis in aanbouw kan bij dreigend tekort dienen voor opvang corona-patiënten

17:04 Het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum dat in aanbouw is in Hardenberg, kan bij een dreigend tekort aan ic-bedden in de regio als extra opvang dienen voor corona-patiënten. De Saxenburgh houdt er rekening mee dat die vraag van het Regionaal Overleg Acute Zorg kan komen.