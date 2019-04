Geluidsonderzoek gemeente toont aan: geen hinder door grindwasserij Jacobs Balkbrug

Tot die conclusie komt een onderzoeksbureau dat de gemeente Hardenberg heeft ingeschakeld. Daarbij is uitgegaan van de toekomstige situatie waarin de in- en uitgang van het terrein is verplaatst richting de oprit van de N48.

Legalisering

De gemeente moest van de Raad van State op een aantal punten haar huiswerk over doen in de onderbouwing waarom legalisering van het bedrijf in de oksel van de N48 en de N377 bij Balkbrug gerechtvaardigd is. Zij wil daarvoor het geldende bestemmingsplan wijzigen.

Omwonenden zijn daar fel op tegen en stapten naar de rechter. Zij klagen over geluid- en stofoverlast en zien de grindwasserij liever vertrekken naar een bedrijfsterrein.

Huiswerk

De Raad van State was in december vorig jaar kritisch op het werk van de gemeente Hardenberg en gaf haar 26 weken de tijd om haar huiswerk over te doen. In het kader van de landelijke regeling Duurzame Verstedelijking moest Hardenberg eerst maar eens kijken of er binnenstedelijk een betere locatie is. Het bedrijf staat nu niet in stedelijk gebied.

Als er dan toch geen alternatieve locatie mogelijk is, dan diende de gemeente te kijken naar een andere ontsluiting van het bedrijventerrein, waardoor de overlast vermindert. De huidige ontsluiting van het terrein op de N377 staat nog steeds in het bestemmingsplan van 2017 opgenomen. Terwijl in een nieuw (onherroepelijk) bestemmingsplan uitgegaan moet worden van een in- en uitrit die aansluit op de oprit van de N48. Ook moesten de akoestische effecten van het bedrijf op de woon- en leefomgeving worden gemeten.

Duurzaam

Onderzoek toont aan dat dit plan voldoet aan een duurzame stedelijke invulling, zegt de gemeente Hardenberg nu. Ze heeft het bestemmingsplan zo aangepast dat het terrein via de N377 alleen nog maar voor langzaam verkeer bereikbaar is. De nieuwe in- en uitrit op de oprit naar de N48 is meegenomen in een nieuw akoestisch onderzoek.

Op basis van de onderzoeksresultaten concludeert het adviesbureau VOBRU dat de bedrijfsactiviteiten van Jacobs Holding BV niet leiden tot geluidhinder voor de omgeving. Geluidswaarden zijn vanwege overstemmend wegverkeer zelfs niet meetbaar. In het bestemmingsplan zijn extra regels opgenomen waardoor de situatie in de toekomst niet kan verslechteren. Daarmee blijft volgens de gemeente een acceptabel leefklimaat voor het dichtst bijgelegen woning gegarandeerd.