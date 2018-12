Gemeente Hardenberg moet huiswerk in zaak grindwasbedrijf Jacobs uit Balkbrug overdoen

De gemeente Hardenberg krijgt van de Raad van State een half jaar de tijd om keihard aan te tonen dat detacherings- en grindwasbedrijf Gerwin Jacobs per se in de oksel van de N48 en N377 in Balkbrug moet zitten.

De Raad wil dat Hardenberg eerst maar eens onderzoekt of er elders in de gemeente, op bedrijventerreinen nog ruimte is voor het grindwasbedrijf. En mocht dat niet het geval zijn en het bedrijf kan alleen maar in Balkbrug terecht, dan zal er in ieder geval een andere ontsluiting van het bedrijf moeten komen. Op die manier krijgen omwonenden minder last van het vrachtverkeer van en naar Jacobs terrein.

Voor die opdracht krijgt de gemeente 26 weken de tijd. Daarna doet de Raad van State einduitspraak in het conflict tussen de gemeente en Jacobs enerzijds en omwonenden anderzijds, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde einduitspraak. Die betekent in ieder geval een overwinning voor de omwonenden.

Te weinig onderzoek

De Raad is het met de buren Jan Jasper Lubbers en Harry Post eens dat de gemeente te weinig onderzoek heeft gedaan naar alternatieve vestigingslocaties die mogelijk veel geschikter zijn dat in de oksel van twee doorgaande wegen. Hoewel daar niet echt sprake is van een ongerept open landschap is het geen bestaand stedelijk gebied. En in het kader van de landelijke regeling duurzame verstedelijking moet Hardenberg eerst kijken of er niet binnenstedelijk een betere locatie is.