Gemeente Hardenberg wijst koopzondagen voor december aan

December

De winkels in Hardenberg gaan op zondag 23 december open. Daarnaast mogen supermarkten in Hardenberg in de even weken op zondag open. In Dedemsvaart komen er drie koopzondagen: 2, 23 en 30 december. De supermarkten mogen in de oneven weken op zondag open. De supermarkten hebben wel aangegeven dat het het om en om openstellen moeilijk te realiseren is vanwege de planning en logistiek.