Gemeente Hardenberg wil in elke kern een laadpaal voor elektrische auto's

Wethouder Jan ten Kate van de gemeente Hardenberg is in overleg met de verschillende plaatselijke belangenorganisaties over de uitrol van elektrische laadpalen. Niet alleen overigens, want samen met 43 gemeenten in de provincies Gelderland en Overijssel is de gemeente Hardenberg onderdeel van de ‘Overijsselse en Gelderse aanpak voor slim openbaar laden’. De komende jaren worden in al die gemeenten laadpalen geplaatst.

Laadpalen onder gemeentehuis

De gemeente Hardenberg wil alle grote kernen in de gemeente voorzien van een openbare laadpaal. Waar deze openbare laadpaal komt te staan is in overleg bepaald. Met de Plaatselijk Belangen uit de kleinere kernen is de gemeente in gesprek gegaan om te bepalen of ook hier behoefte is aan een openbare laadpaal. In Hardenberg staan overigens al wel elektrische laadpalen. In de parkeergarage onder het gemeentehuis zijn er een handjevol.