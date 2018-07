Gemeente Hardenberg wil laadpalen voor elektrische auto's bij dorpshuizen en sportparken

Een exact aantal palen dat de gemeente hoopt te plaatsen is er niet. Dit is afhankelijk van het aantal aanvragen dat door inwoners wordt gedaan en of die aanvragen worden goedgekeurd, zo laat de gemeente in een reactie weten. ,,Een adviesbureau in elektrisch rijden heeft eerder wel ingeschat dat in de gemeente Hardenberg eind 2020 een behoefte is aan 68 openbare laadpalen", zegt woordvoerster Lisa Bakker. ,,Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, gaat de tijd uitwijzen."

Wel wordt er los van de aanvragen al gekeken op welke strategische plekken in de gemeente zo'n laadpaal kan komen. ,,Daarbij valt te denken aan locaties bij dorpshuizen, sportparken of andere plekken waar veel bezoekers komen", aldus Bakker. ,,Dit zullen rond de twintig openbare laadpalen zijn, verdeeld over de kernen in de gemeente Hardenberg."

Uit de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat van vorig jaar bleek dat er op dat moment in Nederland in totaal 27 duizend laadpunten voor elektrische auto's waren. In Hardenberg steeg dat aantal volgens de cijfers elk jaar. In 2013 waren er acht laadpalen, twee jaar later waren dit er 25 en in 2017 46.

Kosten

Voor het plaatsen van de palen hoeft de gemeente niet diep in de buidel te tasten. Bakker: ,,Pas wanneer aangetoond wordt dat een laadpaal onrendabel gaat zijn, omdat er niet geladen wordt, dient de gemeente een bijdrage te leveren."

Milieu

Met de komst van deze laadpalen wil de gemeente Hardenberg het elektrisch rijden stimuleren. ,,Rijden in een elektrische auto is beter voor het milieu en verlaagt de uitstoot van CO2. Steeds meer mensen overwegen dan ook om een elektrische auto te kopen. Eén van de overwegingen daarbij is of er voldoende mogelijkheden zijn om de auto op te laden. Daar willen wij samen met de inwoners voor zorgen", zegt wethouder Falco Bruinsma in een persbericht.