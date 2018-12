Gemeenteraad Hardenberg stemt toch in met duurzaamheidsprogramma

Vissen in de Vecht worden gechipt

30 november Hoe zwemmen vissen de Vecht door? Zijn er nog knelpunten nadat de rivier ‘vispasseerbaar’ is gemaakt? Om dat te achterhalen, worden vissen gechipt. De vrijdag in Dalfsen in een zalmsteek aangetroffen zeeforel is een van de ‘gelukkigen’.