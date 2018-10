Gemeenteraad Hardenberg stemt unaniem in met liquidatieplan BOH

Het CDA geeft wel aan 'open eindjes' te zien in het liquidatieplan. Rick Brink benadrukte dat de dienstverlening op peil moet blijven. Ook de VVD baart zich zorgen. Erik Back: ,,Het is goed dat er een besluit genomen is, maar het kent ook een prijs. We zijn bezorgd over de kosten, over de dienstverlening richting de burgers en we hopen dat we de weg naar een nieuwe, efficiënte eigen organisatie gaan vinden.'' De VVD is van mening dat er meer vorm en richting aan het plan gegeven moet worden, maar geeft aan wel vertrouwen te hebben in de toekomst.

Scheiding

Wethouder Gitta Luiten licht het liquidatieplan nog toe in de vergadering en herinnert de fracties eraan waarom ze dit besluit genomen hadden. ,,Het verschil in ambities was heel groot, in financiën en ook in de rol en functie in de regio en in de streek. Dat betekent dat je zoveel tijd kwijt bent met overleggen en onderhandelen over hoe ver gaan we en wat mag dat kosten, dat je die tijd liever besteedt aan jezelf en je eigen organisatie. Dan neem je voor lief dat een scheiding een tijdje pijn doet, maar dat het veel oplevert. Alle kosten zijn inzichtelijk nu in de begroting. Ik had u gewaarschuwd dat het niet goedkoop was, maar het loopt af in de loop der jaren.''