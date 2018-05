Gereanimeerde kater Toby uit Dedemsvaart herenigd met zijn baasje (update)

Kater Toby, die vrijdagmiddag bewusteloos raakte bij een woningbrand in Dedemsvaart, is zaterdag weer herenigd met zijn baasje.

De kat kon niet vluchten uit de woning aan de Lepelaarweg, raakte bewusteloos door de rook en werd buiten door de brandweer met succes gereanimeerd. Een man uit de buurt bracht Toby naar de dierenarts, waar de kater de nacht van vrijdag op zaterdag doorbracht.

Onbewoonbaar

Zaterdag is Toby herenigd met zijn baasje Jolanda Nieswaag (47), die samen met haar 83-jarige moeder in het getroffen huis woonde. De woning is door de brand voorlopig onbewoonbaar. De bewoonsters en Toby verblijven bij Jolanda's zus en zwager, die eveneens in Dedemsvaart wonen.

,,Hij is aan de beterende hand en begint weer wat levendig te worden. Het ziet er allemaal hoopvol uit", zegt Jolanda's zwager zondag over kater Toby. De dierenarts heeft geen specifieke instructies meegegeven. ,,Gewoon goed in de gaten houden en hem van de schrik laten bekomen. Maar dat geldt voor ons allemaal."

Kortsluiting

Vooral de woonkamer van het huis aan de Lepelaarweg is getroffen. ,,De brand is ontstaan door kortsluiting van de kruimeldief", weet Nieswaag. ,,Maandag komen experts om de schade op te nemen en wordt alles schoongemaakt."

Zij en haar moeder waren op het moment van de brand aan het winkelen in Hoogeveen. ,,Verjaardagscadeautjes kopen voor m'n moeder en zus, die op 5 mei jarig zijn..." Bij thuiskomst zagen ze meteen dat de ruit naast de voordeur aan diggelen lag. Zou er ingebroken zijn? ,,De buurman wist wat er gebeurd was en ik vroeg direct naar de kat", vertelt Nieswaag, die blij is met het optreden van de brandweer en dat een man uit de buurt met haar Toby naar de dierenarts is gegaan. ,,Hij moest nog overgeven, had dunne ontlasting en moest een nachtje blijven."