Gereanimeerde kater Toby uit Dedemsvaart nog niet thuis

,,Vandaag belt de dierenarts of hij naar huis mag of nog een nachtje moet blijven", zegt zijn baasje Jolanda Nieswaag (47).

Naar 'huis' zal overigens niet gaan, want de woning aan de Lepelaarstraat is door de brand voorlopig onbewoonbaar. ,,Vooral de woonkamer is getroffen. De brand is ontstaan door kortsluiting van de kruimeldief", weet Nieswaag. ,,Maandag komen experts om de schade op te nemen en wordt alles schoongemaakt."

De bewoonster en haar moeder (83), met wie ze samen in het getroffen rijtjeshuis woonde, verblijven bij haar zus en zwager in Dedemsvaart. Ze waren niet thuis op het moment van de brand. De dames waren aan het winkelen in Hoogeveen. ,,Verjaardagscadeautjes kopen voor m'n moeder en zus, die vandaag (zaterdag 5 mei, red.) jarig zijn..."

Bij thuiskomst zagen ze meteen dat de ruit naar de voordeur aan diggelen lag. Zou er ingebroken zijn? ,,De buurman wist wat er gebeurd was en ik vroeg direct naar de kat", vertelt Nieswaag, die blij is met het optreden van de brandweer en dat een man uit de buurt met haar Toby naar de dierenarts is gegaan.