SV Nieuwleu­sen nu helemaal van het gas af: ‘Niet afhanke­lijk zijn van schommelen­de energie­prij­zen’

SV Nieuwleusen heeft gekozen voor stabiliteit. Dat is volgens voorzitter Erwin van Leussen het uitgangspunt van de klus die tijdens de zomerstop geklaard werd. Met twee grote warmtepompen van elk 1250 kilo, bedoeld voor de kleedkamers en vergaderruimtes, is de gehele accommodatie nu gasloos en energieneutraal. ,,We willen voorkomen dat de leden de schommelingen in de gasprijs moeten opvangen”, zegt Van Leussen.