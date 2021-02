Gerrit Pullen was de laatste toeristische klepperman van Hardenberg

Klepperman op bezoek bij eigen kleindoch­ter

27 maart HARDENBERG - 'Heel apart' en 'Super bijzonder'. Zo kwalificeert Klepperman Gerrit Pullen zijn donderdagavond afgelegde bezoek aan de Klepperbaby van 2010. Want Sophie is zijn kleindochter. "Ik heb keurig gebeld en de ouders formeel gevraagd of het goed was dat de Klepperman op bezoek kwam", zegt Pullen met een brede grijns.