Gert Kremer verlangt naar Hardenberg in jaren 50 en schrijft er een boek over

Odion L. ontkent verkrach­ting van vrouw uit zorgboerde­rij bij Hardenberg: ‘Ze wilde trouwen’

8 september Odion I. stelde zich op 29 april aan een jonge vrouw in de trein voor als Ben. Niet veel later had hij seks met haar in het bos. Dat zij het verstand van een 3-jarige had, zegt hij niet te weten. En van verkrachting was volgens hem geen sprake. ,,Ze wilde trouwen.’’