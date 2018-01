Gesloten zwembad Dedemsvaart krijgt nieuw plafond

Nadat op 13 december in De Kiefer zeven plafondplaten naast het bassin waren gevallen, werden losgelaten bevestigingslatten vastgeschroefd. Ook werd besloten om een externe deskundige naar het plafond te laten kijken voor een second opinion. Uit dat onderzoek kwam vorige week een ander euvel boven water: het raster waarin de plafondplaten 21 jaar geleden zijn bevestigd is te ruim, waardoor sommige platen speling hebben. Door de werking als gevolg van vocht en warmte hangen sommige platen iets door, waardoor ze naar beneden kunnen vallen. ,,Als die platen in december niet waren gevallen was dit waarschijnlijk niet ontdekt'', zegt verantwoordelijk wethouder Douwe Prinsse. ,,Met het oog is het niet waarneembaar.''