Gestolen oplegger snel terug, lading nog zoek

Directeur Henk Brink van het van oorsprong Hardenbergse transportbedrijf: ,,We kwamen er 's middags pas achter toen onze planner ging informeren of de oplegger al uitgeladen was. Op het bedrijf, een houthandel in Goor, was 's ochtends wel geconstateerd dat het hek geforceerd was, maar verder waren er geen sporen van braak. Gelukkig is heel snel een melding naar de politie gegaan, en hebben we bij onze chauffeurs via het berichtensysteem gemeld om uit te kijken naar de oplegger. Een van onze chauffeurs signaleerde de oplegger gistermiddag bij Beek en Donk, waarna de politie de combinatie uiteindelijk ontdekte. De lading, fsc-hout, was toen al weg."