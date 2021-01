Gevluchte Parisi en Farid wachten in Hardenberg al meer dan twee jaar op leven híer: ‘Terug naar Iran is ons doodvonnis’

Het is snerpend koud aan de poort van het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg in Hardenberg, waardoor de 24-jarige Farid en de even oude Parisi elkaar in de armen sluiten. Maar het is ook de liefde voor elkaar die beide Iraanse christenen op de vlucht deed slaan en die deze woensdagmiddag op het terrein van het kille, grijze blokkencomplex voor enige warmte zorgt. ,,We willen zo graag in Nederland blijven en een toekomst opbouwen, maar moeten wachten op een besluit. Dat duurt lang. Heel lang.”