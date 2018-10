Gevonden lichaam in recreatieplas Sibculo vermoedelijk van buitenlander

Het lichaam werd donderdag door passanten aangetroffen, waarna de hulpdiensten massaal naar de recreatieplas aan de rand van het dorp trokken. Ter plaatse heeft de politie vervolgens sporenonderzoek gedaan en onderzoek op het lichaam verricht. Ook is een getuige opgeroepen en is nader gekeken naar de inhoud van een rugzak die iets verderop werd aangetroffen. ,,We weten nog niet voor de volle 100 procent wat de identiteit van de man is", meldt politiewoordvoerder Frank Brouwer. ,,Weten we dat wel, dan brengen we eerst de familie op de hoogte. Maar mede door de inhoud van de rugzak denken we aan iemand uit het buitenland. Waar precies kunnen we niet zeggen."