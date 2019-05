Gewonde bij botsing in Dedemsvaart

Is Eduard Plate de redder van Hasselt?

9:57 Eduard Plate is in Hasselt aangesteld als nieuwe centrummanager, nadat de vorige al na drie weken vertrok door persoonlijke omstandigheden. Zijn voornaamste rol is het bij elkaar brengen van diverse partijen die belangen hebben in het centrum. Dat moet leiden tot een plan waarmee de vele leegstaande winkelpanden weer worden gevuld en het toerisme nieuwe impulsen krijgt. ,,Hasselt is een juweeltje, dat alleen nog niet is opgepoetst.’’