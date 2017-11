Gewonde bij botsing op gevaarlijke kruising in N34 bij Hardenberg

Waterschap Vechtstromen loopt prijs mis

8 november Het doek van het projectbord was een maandje geleden nog niet gevallen of bestuurder Nettie Aarnink meldde vol trots dat waterschap Vechtstromen het ontwerp voor de nieuwe sluizen bij Mariënberg en Junne had ingediend voor de landelijke Waterinnovatieprijs. Op het gebied van veiligheid nog wel en ondersteund met zes hoofdstukken en een aantal fraaie grafische tekeningen. De organiserende Unie van Waterschappen ontving het epistel, nam het door en liet het daarbij. De Waterinnovatieprijs gaat zodoende aan de neus van het waterschap Vechtstromen voorbij. ,,Jammer", reageert woordvoerder Arjan Heugens in plaats van Aarnink. ,,Als je een inzending doet hoop je natuurlijk altijd op meer."