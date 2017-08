Gewonde bij ongeluk Dedemsvaart

video Duitsland verlangt naar Hardenbergse verpleger

17 augustus Het is goed om over de grens te kijken voor een baan in de zorg. Dat vindt Gerard Nederpelt, directeur van werkgeversorganisatie Zorg en Welzijn. De gemeente Hardenberg ging woensdag met acht werkzoekenden op bezoek bij een woonzorgcentrum in het Duitse Emlichheim.