Gewonde bij steekincident in Hardenberg

Stuw De Haandrik steviger met bigbags

11 juli De stuw de Haandrik is uit voorzorg verstevigd met 'big bags' gevuld met zand. Door de aanhoudende droogte en de lage waterstand in de Vecht is de druk op de stuw aan één kant (stroomopwaarts) verhoogd. Door dat grote drukverschil spoelde kwelwater met zand onder de stuw uit.