Gewonde en afgesloten weg bij Bergentheim na botsing met forse ravage

Hardenber­ger (45) opgepakt in groot hennepon­der­zoek in Friesland

16:36 Een 45-jarige man uit Hardenberg is woensdag in Heerenveen opgepakt. Hij is verdachte in een onderzoek naar grootschalige hennepteelt in Friesland. Naast de Hardenberger werden in datzelfde onderzoek ook vier mannen en vrouw gearresteerd, die allen woonachtig zijn in Friesland.