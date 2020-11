Gezinscoach helpt vijf Hardenbergse gezinnen ontsnappen aan armoede: 'geef je een vis of een hengel?

,,Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede twee keer zoveel kans hebben om later ook zelf weer in armoede te leven”, vervolgt de wethouder. ,,Het is moeilijk daaraan te ontsnappen.’’ Maar Luiten heeft vertrouwen in het project waarmee wordt geprobeerd in die gezinnen de vicieuze cirkel te doorbreken. ,,Ik ben enthousiast over deze nieuwe aanpak.”