Gezondheidspark in Hardenberg komt er, maar schadevergoeding buurtbewoners niet: ‘Jullie zijn te laat’

Ben Bakkenes houdt de twee ordners die hij inmiddels heeft gevuld met paperassen over de uitbreiding van het ziekenhuis en de komst van een gezondheidspark in Hardenberg zo verticaal mogelijk, om goed te laten zien ‘hoe dik ze wel niet zijn’. De breedte van een vuist, met documenten van toen - ruim tien jaar geleden - en nu, over de laatste afwijzing die hij, zijn vrouw Henja en aanwonenden van de Parallelweg ontvingen. ,,We hebben gevraagd om planschade, maar niet gekregen. Eigen schuld, blijkt achteraf. Maar netjes is het allemaal niet.”