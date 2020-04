Gigantische afvalbrand bij Wijster was ‘atypisch’: geen reden voor nieuwe voorschriften

Podcast In de voetsporen van onze bevrijders: De vrijheid komt in Gramsber­gen met een rouwrand

8:00 Terwijl de geallieerden in Gelderland en Zuid-Overijssel nog in felle gevechten zijn verwikkeld, duiken in Noord-Overijssel plots Canadese troepen op. Ze brengen de vrijheid in het Vechtdal. In Gramsbergen en Ane vloeien niet alleen tranen van blijdschap. Onze verslaggever, historicus Niek Megens, trekt mee in het voetspoor van de bevrijders. Vandaag deel 3: vrijheid met een rouwrandje in Gramsbergen.