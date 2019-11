Gijs (50Plus) wil alcoholverbod in gemeentehuis Hardenberg, maar de politiek lacht hem uit

Geen drank meer na raadsvergaderingen. Gijs Schuurman overweegt om als fractievoorzitter van 50Plus in Hardenberg een initiatiefvoorstel in te dienen om alcohol uit het gemeentehuis te bannen. Veel steun voor de drooglegging kreeg hij nog niet, maar het signaal is duidelijk. ,,Dit is een slecht voorbeeld voor de jeugd.”

Er werd dinsdagavond, terwijl Gijs Schuurman net zijn idee om in het raadhuis voortaan geen alcohol meer toe te staan presenteerde, een beetje lacherig gedaan: ‘onder het genot van een biertje praten we straks wel verder.’ Op de fractievoorzitter van 50Plus maakt die houding ook een dag later maar weinig indruk. ,,Ik roep niet zomaar wat, voor mij is dit iets essentieels. Als gemeente leren we kinderen fietsen, maar zelf doen we dat met losse handen. Terwijl je het stuur stevig in handen moet houden.”

Schuurman doelt met die beeldende vergelijking op het zogenaamde IJslandse model, dat Hardenberg voor vooral de kern Dedemsvaart heeft ingevoerd. Met dat project moet middelengebruik onder jongeren worden ontmoedigd. Dat er dan na een openbare vergadering op het gemeentehuis wél wordt gedronken, schiet de fractievoorzitter in het verkeerde keelgat.

,,Ondertussen zuipen we daar zelf gewoon door. Zo scherp wil ik het wel stellen. Zelf pak ik hooguit een keer een colaatje, maar anderen kiezen voor bier of wijn. Wie houdt nu wie voor de gek, vraag ik me af. Eentje maar, hoor ik dan, maar zo denkt de jeugd er straks ook over. En van één gaan we naar twee, van twee naar vier en van vier naar acht.”

Wethouder Alwin te Rietstap, met een mix van gezondheid en jeugdzaken in zijn portefeuille, denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen. Naar de raadsvergaderingen komen doorgaans maar weinig jongeren en in zijn tijd als politiek bestuurder in Hardenberg, nu anderhalf jaar, heeft hij tijdens de nazit geen overmatig, openbaar alcoholgebruik kunnen constateren. ,,De bewustwording is er, maar het is altijd goed als daar nog eens op gewezen wordt. De verbinding tussen het IJslands model en vergaderingen in het gemeentehuis zie ik echter niet.”

