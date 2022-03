Gijs neemt net veroverde raadszetel mee naar Lokaal Hardenberg: koningsdrama 50Plus

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is Gijs Schuurman samen met tientallen andere lijsttrekkers van 50Plus te zien in een uitzending in het kader van de zendtijd voor politieke partijen. Zeventigplusser Schuurman is een boegbeeld van de ouderenpartij, Hardenberg vormt de enige Overijsselse afdeling. De nieuwkomer pakt in 2018 meteen twee raadszetels, samen met Linda Verschuur. Die stapt april vorig jaar na onenigheid in de fractie over naar OpKoers.nu, haar zetel neemt ze mee.