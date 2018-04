Girlsday Hardenberg: meiden en techniek

De vonken vlogen er af bij het lassen en bij het betreden van de ruimte waar polyester wordt verwerkt werden de neuzen even weggestopt in de shirts, maar verder vonden de 12- en 13-jarige meiden van middelbare school De Nieuwe Veste uit Hardenberg het reuze interessant om eens een techniekbedrijf te bezoeken. Bij Fox Industries in Dedemsvaart kregen ze van mede-directeur/eigenaar Kees Vos uitleg over hoe het bedrijf producten in opdracht maakt, hoe kunststof wordt verwerkt en wat een constructiewerkplaats inhoudt.

Toekomst

,,We willen graag laten zien dat techniek niet saai en smerig is en dat er altijd werk in is te vinden”, aldus Kees Vos tijdens de rondleiding langs robot, draaibanken en de afdeling waar het paradepaardje van Fox, de Trigger (een driewielige hippe scooter), wordt gemaakt. ,,Het ziet er naar uit dat technische bedrijven in de toekomst meer mensen nodig hebben. Bedrijven zullen zelf duidelijk moeten maken dat ze aan de weg moeten timmeren en de jeugd al zo vroeg mogelijk moeten zien te interesseren. Dat is ook wat wij hier vandaag doen.”

Volledig scherm Meisjes van De Nieuwe Veste krijgen uitleg van Kees Vos (r), directeur/eigenaar van Fox Industries in Dedemsvaart. Op de achtergrond projectleider Peter Zwiers. © Frank Uijlenbroek

Er wordt gegiecheld bij de robot en hand-in-hand huppelend volgen de meiden de directeur naar een volgende afdeling. Peter Zwiers, projectleider techniek bij het Alfa-College dat voor Hardenberg de Girlsday organiseerde, bemerkt dat het bedrijfsleven de uitdaging om ook meisjes over de streep te halen heel enthousiast oppakt. ,,Het is een hele klus, maar het werkt wel. Belangrijk is dat er al op jonge leeftijd informatie wordt verstrekt. De beeldvorming bij jongeren is van groot belang en als ze kennis genomen hebben van de techniek, kunnen ze ook bewuster hun opleiding kiezen.”

