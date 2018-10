Glazen Huis Gramsbergen gaat verder als stichting

Waterschap behoedt inwoners Hardenberg­se nieuwbouw­wijk voor natte voeten

26 oktober Mensen in de Hardenbergse nieuwbouwwijk Marslanden hoeven in de toekomst niet bang te zijn voor natte voeten na hevige regenval. Waterschap Vechtstromen neemt in overleg met de gemeente maatregelen die er voor moeten zorgen dat het water in de bergingsvijvers in hun wijk zoveel mogelijk op een vast peil blijft.