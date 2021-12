Glazen Huis in Gramsbergen opnieuw geschrapt, maar inzameling in strijd tegen ALS gaat door

Amused in Hardenberg nieuwkomer in felbegeer­de top 100-lijst Lekker500; ‘Dit is kers op de taart’

Restaurant Amused Food & Wine uit Hardenberg is de top 100 van lekkerste restaurants binnengedrongen in restaurantgids Lekker500. ‘Patron-cuisenier’ Chiel de Groot is ‘ontzettend trots’ op wat zijn team in de coronapandemie voor elkaar heeft gebokst. ,,Dit is de kers op de taart.’’

30 november