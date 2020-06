Goed nieuws voor slachtoffers kanaaldrama: er komt veel ruimere schaderegeling

Workum wuift Maarten Offinga (57) uit: nieuwe burgemees­ter Hardenberg 'spor­tief’ maar 'dominant’

27 juni Wethâlder Offinga ferlit Súdwest-Fryslân en wurdt boargemaster fan Hardenberg. Het is het nieuws dat eerst donderdagavond en later deze vrijdagmorgen als een lopend vuurtje door Workum gaat. In de vertaling; wethouder Maarten Offinga verlaat Súdwest-Fryslân en wordt burgemeester van Hardenberg. Maar wie is deze 57-jarige CDA’er?