Goedkoop tanken bij de oosterburen? Niet zonder mondkapje

Een mondkapje verplicht? Dat wist Gerard Kleinjans uit Grambergen niet. Terwijl tankstation ALS aan de Hauptstrasse in het Duitse Laar toch al jaren zijn vaste stekkie is. ,,Maar ik ben hier al 2,5 maand niet geweest, ik heb sinds kort geen werk meer. Ik werkte bij een transportbedrijf in Nieuw-Amsterdam, maar die zijn door de coronacrisis failliet gegaan”, vertelt de 64-jarige Gramsberger. Toen hij nog werkte was het steevast even binnendoor bij Coevorden om te tanken in Laar. ,,Scheelt je 12, 13 euro op een volle tank.” Zonder mondkapje gaat hij de tankshop in, met een beschermingsmasker komt hij weer naar buiten, anderhalf euro lichter. ,,De laatste keer dat ik hier tankte, waren handschoenen verplicht, ze verzinnen elke keer wat anders. Ik vind het in ieder geval niks, een dikke smeerboel zo’n kapje. Doe mij maar handschoenen, veel efficiënter als het om de bestrijding van corona gaat.” Zijn vrouw was er bijna niet meer geweest door dat verrekte virus. ,,Door corona kreeg ze ruiterembolie, ze raakte buiten bewustzijn. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Als ik een half uur later was had ze het na kunnen vertellen.”