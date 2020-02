Gokverslaafde overviel Chinees-Indisch restaurant Dedemsvaart met erfstuk: 3,5 jaar cel geëist

,,Ik dacht dat het speed was, maar het bleek crystal meth’’, zei de 38-jarige Bernard O. donderdag tegen de rechters. Hij nam op 13 november vorig jaar wat van deze synthetische drugs op een moment dat hij al aan de grond zat. Zonder relatie was hij de dagen ervoor flink aan het gokken geslagen. Na twee dagen casino stond hij op winst, maar de derde dag was hij niet alleen dat geld maar ook zijn maandloon kwijt. De overval later die dag was welbewust gepland, gaf hij toe. ,,Maar zonder die drugs was het nooit gebeurd.’’