‘Gouden team’ in Glazen Huis Gramsbergen

Britt Soer, Martin Meijerink, Mirjan Hulzebosch en Jan Wittenberg zitten tussen Kerst en ouden en nieuw in het Glazen Huis in Gramsbergen.

Het wordt weer een komen en gaan, in cafe The Alley in Gramsbergen. Achterin de kroeg laten de vier zich opsluiten, met alleen shakes om op te leven. Ze zullen zich niet alleen op de wereld voelen. De meeste bezoekers komen met een gevulde beurs. De inzamelactie voor spierziekte ALS leeft sterk in Gramsbergen. Nummers aanvragen is kassa. Er is ook een veiling waar geld mee wordt binnengehaald. ,,En het speelt natuurlijk al het gehele jaar”, vertelt Martin Meijerink. ,,Het grootste deel van het geld is nu al verdiend. Met onder andere knieperties bakken en statiegeldflessen ophalen. Twee jaar geleden was er spontaan een actie met bierkratten. Er werden er wel duizend ingeleverd. Sommigen kwamen zelfs met de trein. De actie is al goed bekend in de regio.”

Britt Soer denkt terug aan voorgaande jaren. ,,Een jongetje van 12 had poppetjes gemaakt en deze tot ‘s avonds laat verkocht. En een meisje van 4 had koekjes gebakken. Zo vertederend, het leverde 340 euro op.”

De opbrengst was vorig jaar 54.000 euro vorig jaar. Sinds de start zeven jaar geleden heeft het Glazen Huis een kleine drie ton opgeleverd. ,,Voor ons is het belangrijk dat er geld komt. We hebben geen streven, geen bedrag als doel. Aandacht voor de ziekte is voor ons het meest belangrijk’’, zegt Mirjan Hulzebosch.

Stichting ALS is zoals altijd het doel. De spierziekte komt volgens het viertal in Gramsbergen vaker voor dan gemiddeld in Nederland.

Goede mix

De tijdelijke bewoners van het Glazen Huis doen het vanzelfsprekend niet met zijn vieren. Achter de schermen zijn meer vrijwilligers actief, al sinds mei wordt er vergaderd. Harry Huisjes en Hayo van der Kamp zijn de initiatiefnemers. Zij kozen dit viertal uit zo’n tien inzendingen. ,,Het moet een goede mix zijn. Leeftijd, introvert en extravert en mannetje, vrouwtje’’, legt Van der Kamp uit.

Na de Feestweek kregen de vier te horen dat ze waren uitgekozen. ,,Is het eigenlijk wel iets voor mij, met die camera’s”, vroeg Soer zich nog af. ,,Maar toch heb ik ja gezegd, het is zo’n mooi doel.” Hulzeboch herkent zich hierin. ,,Al ga ik door het Glazen Huis wel wat korter naar de wintersport.’’ Angst voor publiekelijke onderlinge strubbelinge is er niet. ,,We zijn een gouden team”, zegt Wittenberg resoluut. ,,Er is echt een klik.”