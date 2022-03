Grafstenen op begraafplaats Hardenberg omgegooid en in stukken gebroken: ‘Dit is ziek’

‘Rust zacht’, staat er op verschillende grafstenen op het kerkhof aan de Scholtensdijk in Hardenberg, maar de sereniteit op de begraafplaats is deze dagen ver te zoeken. Een of meerdere vandalen trokken in de nacht van maandag op dinsdag zestien grafstenen omver. Met grof geweld, waarbij in sommige gevallen het marmer van de fundering is gerukt. De stenen zijn hier en daar met opschrift en al in grote brokken geslagen en getrapt.