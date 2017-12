Gramsbergen gaat 'knapfen en tapfen'

Hoewel carbidschieten in de gemeente Hardenberg in 2017 voor het laatst ook nog op 29 en 30 december mag, houden de organisatoren hun 'kruid' nog droog: tot oudjaarsdag 10.00 uur. Om 19.00 uur is er een afsluitend vuurwerk. In de tussentijd knallen de melkbussen volop, en is bier, glühwein, speenvarken aan het spit en snert verkrijgbaar. ,,Er is geen entree, een vrije gift is welkom'', zegt woordvoerder Sjoerd Seinen.