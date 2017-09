Gramsbergen heeft leukste feestweek van het land, volgens Zoover

Dedemsvaartse wil landelijk ambassadeur mbo worden

5 september Hester de Leeuw, studente Veehouderij van de Groene Welle uit Hardenberg, is enthousiast over haar vak. Mede daardoor is 27-jarige studente uit Dedemsvaart uitgeroepen tot Ambassadeur mbo van de Groene Welle. Vanaf vandaag probeert ze via een speciale website stemmen te winnen voor een plekje in de landelijke finale.