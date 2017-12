Gramsbergen krijgt nieuwe pinbox

Er komt geen nieuwe geldautomaat in het oude bankgebouw in Gramsbergen aan de Bezantijnenstraat maar een op zichzelf staande pinbox. Die komt tegenover het pand te staan waar in de nacht van 1 op 2 december een ram- en plofkraak op een bankautomaat van de Rabobank plaatsvond.

Vanwege de grote schade aan het pand en de geldautomaat en omdat de impact van de gebeurtenis op de omgeving groot was, heeft Rabobank voor een pinbox gekozen. Een betaalautomaat zoals die ook bij het hoofdkantoor van de regionale bank aan de Hof van Otten in Hardenberg staat. Een plek waar 24 uur per dag kan worden gepind.

Vergunning

De voorkeurslocatie voor de pinbox is het perkje tegenover de locatie waar de ram- en plofkraak plaatsvond. Het vergunningstraject hiervoor wordt nu opgestart. De verwachting is dat de geldautomaat binnen drie maanden staat. In de tussentijd kan er in Gramsbergen bij Plus Alfring worden gepind gedurende de openingstijden van de supermarkt.

Volgens de politie is er nog niets nieuws bekend over de daders en de auto waarin ze zijn gevlucht. Ook zijn er nog geen nieuwe tips binnen gekomen na de uitzending van Onder de Loep van RTV Oost waarin de politie hierom vroeg.

Gestolen in Nieuwleusen

Het onderzoek naar de kraak is nog in volle gang. Bekend is nu dat de vrachtwagen waarmee de geldautomaat is geramd een paar uur eerder gestolen is bij aannemersbedrijf Heetebrij in Nieuwleusen. Dat terwijl de vrachtauto achter een beveiligd hek stond.

Eigenaar van het bedrijf Henry Heetebrij werd ’s ochtends om kwart over vijf door de politie uit zijn bed gebeld. ,, Niemand had iets van de diefstal meegekregen. De daders hebben het hek geforceerd en zijn daarna met de wagen ervandoor gegaan.”

Bivakmutsen

De ramkraak vond om kwart over vier plaats. Met de vrachtwagen is eerst tegen het pand gereden. Vervolgens hebben de daders met explosieven geprobeerd de geldautomaat op te blazen. Na de plofkraak hebben de criminelen de vrachtauto in brand gestoken om sporen te wissen. Met bivakmutsen op zijn ze in een auto gevlucht richting de Anerdijk. Welke richting ze daarna zijn opgegaan, is niet bekend.