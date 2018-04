Gramsbergen moet ook 'Vechtpark' krijgen

Vechtpark

In de afgelopen jaren is door de aanliggende gemeenten, waterschap en provincie al veel geïnvesteerd in het programma Ruimte voor de Vecht. Daarbij ondergingen de rivieroevers in de plaatsen Dalfsen en Ommen een ware metamorfose. In Hardenberg werd zo het Vechtpark gerealiseerd, waarin fiets- en wandelpaden in de uiterwaarden zorgen voor een goed toegankelijk waterrijk stadspark. Ook zijn hiermee de waterveiligheid en de natuurwaarden naar een hoger peil gebracht. Het Vechtpark is bijna klaar, dit jaar moet de aanleg van het laatste deel in gebied de Baalder Uiterwaard - ten noorden van de stad - nog beginnen. Een boer die daar nu zijn vee nog heeft lopen wil daar graag blijven pachten. ,,Of dat kan wordt overlegd met het waterschap en de provincie'', legt Janssen uit.