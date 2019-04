Gramsbergen ontvangt 68 jeugdvoetbalteams uit binnen- en buitenland

Na een geslaagde proef vorig jaar met 42 teams, ontvangen SV Gramsbergen en VV Raptim Coevorden zaterdag en zondag 68 jeugdteams tijdens het Easter Open-voetbaltoernooi. Niet alleen Nederlandse clubs zijn van de partij, maar ook 34 jeugdteams uit België, Denemarken, Engeland, Schotland en Wales. De internationale Easter Open-toernooien worden op meerdere plaatsen in Nederland gespeeld: een editie Zuid in Noord-Oost Brabant en Noord Limburg, een editie West in Zuid-Holland, en een editie Oost in Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe.

De organisatie op het sportpark aan het Hoge Holt is in handen van de Gramsberger jeugdtrainers Nick Altena, Dirk-Jan Braker, Rik Westerhof en Thomas Grotemarsink.

Hoe komt het dat dit toernooi in Gramsbergen wordt gehouden?

Thomas Grotemarsink: ,,Nick Altena en Dirk-Jan Braker, de uithangborden van onze organisatie, hebben dit toernooi naar Gramsbergen gehaald. Ze waren een keer op het Easter Open-toernooi in de regio Zuid geweest en kwamen toen in contact met algemeen toernooidirecteur Tiny van Gemert, die het toernooi organiseert met zijn bureau TVG Sports. Rik Westerhof en ik zijn later bij de organisatie aangehaakt.’’

Vorig jaar hebben jullie al proefgedraaid?

,,Ja, dat verliep prima, toen kwamen 42 teams in actie, bij ons en in Coevorden. Nu is het toernooi volgeboekt, met 68 teams zitten we aan de maximale capaciteit voor beide sportparken. Op enkele poules na komen de deelnemende teams op beide parken in actie. Als ze bijvoorbeeld op zaterdag de poulewedstrijden in Gramsbergen spelen, moeten ze zondag voor de plaatsings- en finaleduels naar Coevorden. De wedstrijden, meer dan 180 in totaal, zijn beide dagen van half negen tot ongeveer vijf uur.’’

Volledig scherm De organisatoren van het Easter Open-voetbaltoernooi bij SV Gramsbergen met de toernooivlag en trofeeën. V.l.n.r. Rik Westerhof, Nick Altena, Thomas Grotemarsink en Dirk-Jan Braker. © SV Gramsbergen

In het programmaboekje staat dat Gramsbergen bekend staat om het internationale vrouwenvoetbaltoernooi. Gaat dat nog wel door?

,,Zeker, op zaterdag 22 juni. Dat toernooi is en blijft echt een begrip in het vrouwenvoetbal.’’

Doen er tijdens het Easter Open ook al meidenteams mee in Gramsbergen?

,,Nee, niet meer. Vorig jaar hadden we nog wel een meisjespoule, maar dit jaar waren er zó weinig aanmeldingen dat we hebben besloten de beschikbare ruimte in het speelschema anders in te vullen.’’

Zijn er genoeg vrijwilligers?