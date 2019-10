Gramsbergen opnieuw op de bres voor bestrijding ALS met Glazen Huis

Ommer college: ‘Handha­vings­plan voor nieuwe woonvorm Veldzicht nog te prematuur’

27 oktober Het opstellen van een handhavingsplan voor de nieuwe woonvorm in Veldzicht in Balkbrug is ,,prematuur’’. Dat laat het college van burgemeester en wethouders van Ommen weten in een reactie op vragen van de Volkspartij Ommen Vooruit (VOV).