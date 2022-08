Gramsbergen staat al 50 jaar in het licht: ‘Meedoen is een vanzelfsprekendheid’

De officiële opening van Gramsbergen Lichtstad is vrijdagavond om 20.00 uur tegenover verzorgingshuis Welgelegen, aan het water in het parkje. De bewoners van de Ooster Esch zullen daar het vuur ontsteken, zij waren in 2019 de winnaar met hun versierde straat. Ook dit jaar is er weer een enorme noaberschap in vrijwel alle straten van het kleine stadje, want versieren doe je niet alleen.