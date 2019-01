‘Gramsbergen toen en nu’ en ‘Het witte goud uit het oosten’ winnen stimuleringsprijs Gastvrij Hardenberg

Tonnen schade bij schuur­brand in Klooster­haar: ‘Ik moet er niet aan denken dat het is aangesto­ken’

15:16 Een brand in een schuur in Kloosterhaar veroorzaakte zondagmiddag voor tonnen euro's aan schade. Volgens eigenaar Jan Benjamins is de brand in een graafmachine begonnen, maar de precieze oorzaak is nog onbekend. ,,Ik moet er toch niet aan denken dat het is aangestoken. Dan doe ik die mensen iets aan.’’