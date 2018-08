Gramsbergen zwaait badmeester Jan Zwiers uit

Na 47 jaar als badmeester gewerkt te hebben is het voor Jan Zwiers genoeg geweest. Hij heeft afscheid genomen van de vaste zwemmers in zwembad Hattemat in Gramsbergen.

Jan Zwiers heeft de laatste twee jaar gewerkt als badmeester op de Hattemat na daarvoor jarenlang gewerkt te hebben op de zwembaden De Marsch en later De Slag in Hardenberg. Bijna alle inwoners van Hardenberg moeten hem wel kennen, want in de loop der jaren heeft hij heel veel kinderen leren zwemmen.

Toezicht

De zweminstructie is door de jaren heen flink veranderd, maar door het volgen van cursussen hield Zwiers zijn kennis up-to-date. Op de Hattemat zorgde Zwiers met zijn jarenlange ervaring vooral voor het toezicht langs het bad. ,,Dat gebeurde tot volle tevredenheid'', zegt Albert van der Veen. Mede door het toezicht van Zwiers verliepen ook de drukke dagen op de Hattemat zonder problemen.

Zomerdrukte

,,Tijdens de zomerse drukte hebben we weken gehad waarin we zo'n vijfduizend bezoekers mochten ontvangen'', vertelt Van der Veen. Halverwege de maand juli verwelkomde het zwembad bezoeker 25.000. Er waren zelfs dagen bij met meer dan 1300 gasten en even leefde de hoop dat de magische grens van vijftigduizend, voor het laatst bereikt in 2006, weer gehaald zou worden. Helaas sloeg het weer om en daalden de bezoekersaantallen. De teller voor zwembad Hattemat blijft daardoor net onder de 48.000 bezoekers staan. ,,Vrijdag 31 augustus zijn we voor het laatst geopend, vandaar dat we nu afscheid hebben genomen van Jan'', zegt Van der Veen.

Officieel afscheid