Gramsberger Bostheater krijgt hulp van ‘grote broer’ Hardenberg

Applaus als laatste eer voor begrafenis­ver­e­ni­ging Gramsber­gen

7:00 Met applaus hebben trouwe leden na zeventig jaar de begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ in Gramsbergen ten grave gedragen. In een extra ledenvergadering stemden de 28 aanwezige leden maandagavond in zaal Bolte unaniem in met de opheffing. ,,Zij waren heel positief over de manier waarop het bestuur het hele proces heeft begeleid en de ‘ledenportefeuille’ is overgedragen aan Nuvema’’, vertelt voorzitter Rob van Ludolphij.