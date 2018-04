Gramsberger bruggen moeten compleet vervangen worden

Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hardenberg zeggen compleet verrast te zijn geworden door de slechte staat waarin de twee bruggen verkeren. Inspecties in de afgelopen jaren en zelfs vorig gaven geen aanleiding tot zorgen. Na afgelopen winter blijkt de betonrot en aantasting van de bewapening echter zodanig te zijn dat gebruik door gemotoriseerd verkeer niet meer verantwoord is. Dat is maandag tijdens een intensieve inspectie vastgesteld. Fietsers en voetgangers mogen nog wel de bruggen over.

Waterschap en gemeente werken nu aan een tijdelijke oplossing. Sluiting van de in 1958 gebouwde bruggen is erg lastig voor met name boeren die gronden aan weerszijden van het kanaal hebben. Met de boeren wordt gesproken over een tijdelijke brug, of over opstelling van de nabijgelegen Teunisbrug of Beenenbrug, of zelfs over een mogelijke verplaatsing van de Teunisbrug. Ook wordt er overlegd over financiële compensatie voor de extra kosten die boeren maken vanwege het omrijden en het tijdverlies.