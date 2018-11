Gratis nestkastjes vliegen in Hardenberg de deur uit

Dave Plaggenmarsch kijkt zijn werk nog eens na en constateert dat het nestkastje aan alle eisen voldoet om straks bij iemand aan een boom te hangen. Geen uitstekende nietjes, en een mooi metalen plaatje dat voorkomt dat de specht het invlieggaatje aan de voorkant van het houten hokje nog wat groter maakt. ,,Eerst zagen, dan lijmen met een pistool, schuren en het nestkastje brandmerken. Leuk werk, en het komt goed uit, want ik wil later timmerman worden.”

Vogelvertrekjes

En dan heeft Dave (14) het bij praktijkschool PrO in Hardenberg goed getroffen, want de onderwijsinstelling heeft zojuist van de gemeente nog een bestelling van vijfhonderd nestkastjes gekregen. Een project waarbij inwoners gratis een houten vogelvertrekje kunnen krijgen, dat straks onderdak moet bieden aan de koolmees. En laat die nu weer net dol op de eikenprocessierups zijn, die met haar loslatende haren voor meer en meer irritatie zorgt. ,,Koolmezen eten veel rupsen”, legt wethouder Gitta Luiten van de gemeente Hardenberg uit. ,,Het is aangetoond dat ze ook de nesten met eikenprocessierupsen te lijf gaan. Door nestkastjes op te hangen in de buurt van eiken, wordt dit verder gestimuleerd.” Maar dan moeten ze wel op een geschikte plek worden gehangen, weet ook Luiten. ,,In de omgeving moet water te vinden zijn en een geschikte schuilplek, waar de vogels heen kunnen vluchten als er dreiging is.”

Overuren

De bestellingen voor kastjes vliegen de deur uit en de eerste vijfhonderd waren zo vergeven. Tijd voor een tweede ronde, waarbij de leerlingen van PrO overuren maken en straks ook voor de levering zorgen. De scholieren volgen de praktijklessen aan de Verlengde Korte Steeg, omdat het voor hen doorgaans te lastig is een diploma in het voortgezet onderwijs te halen. Maar voor Dave is het er goed toeven en als team zorgen de leerlingen er samen voor dat straks overal nestkastjes hangen. ,,Ze worden gebrandmerkt met een logo van de school, zodat iedereen weet waar ze vandaan komen. Daarna komen er meer koolmezen en die eten de rupsen op. Ik vind het mooi dat ik dit werk voor de gemeente kan doen. En thuis gaan we er natuurlijk ook eentje ophangen.”

Nematoden

Dat ophangen van nestkastje alleen niet geen soelaas biedt tegen de rups en de jeuk en ademhalingsproblemen die die veroorzaakt, kan wethouder Luiten beamen. Het blijft nodig om de overlast ook te bestrijden met zogenaamde nematoden. ,,Dat zijn microscopisch kleine aaltjes die de rupsen opeten. Daarnaast worden nesten weggezogen op plaatsen waar het risico voor de volksgezondheid groot is.” En een beetje bermbeheer wil ook weleens helpen. ,,Ecologisch bermbeheer en kruidenrijk gras in plaats van strak gemaaid gras dragen bij aan een natuurlijke bestrijding”, weet de wethouder. ,,Insecten die daarop afkomen, zoals de roofwants en de gaasvlieg, vallen de eikenprocessierupsen ook aan.”

Gek op gratis

Henk Kremer heeft als directeur van de school - 140 leerlingen - ook een kastje in bestelling, maar hij waarschuwt belangstellenden er snel bij te zijn. Hij fluistert dat Nederlanders immers gek zijn op alles wat gratis is. De nestkastjes dragen bij aan de strijd tegen de eikenprocessierups, volgens Kremer een steeds groter wordend probleem. ,,Ik fiets regelmatig en dan heb ik er ook last van. En woon tegenover een eik, zodat ik de rupsen kan zien. Mensen willen ervan af, en als school helpen we zo een handje.” En uiteindelijk helpen de leerlingen dan ook zichzelf, omdat ze zo een stapje dichter bij een reguliere baan op de arbeidsmarkt komen. ,,Het is gewoon een heel mooi werkproces. Onze afdeling hout werkt samen met de afdeling metaal, en zo hebben we een heel werklijntje binnen de school. Doordat onze leerlingen meehelpen met de levering van de kastjes doen ze ook weer sociale vaardigheden op. Het werk is binnen, maar de maatschappij buiten. Daarin willen we onze leerlingen een plaats geven.”