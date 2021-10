Grindwasserij in Sibculo wil via rechter vergunning afdwingen, maar buren willen van bedrijf af

Frisse wind door Veldzicht Balkbrug: Hanny van Geffen na achttien jaar terug als directeur

6 oktober Hanny van Geffen (61) is sinds half augustus de nieuwe algemeen directeur van Veldzicht in Balkbrug. Een werkomgeving die voor haar niet nieuw is. In 1994 verhuisde Van Geffen met haar gezin vanuit Brabant naar Balkbrug om te gaan werken op – toen nog – FPC Veldzicht.