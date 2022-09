Grindwasserij Sibculo verdeelt Hardenbergse politiek: procedure verdient geen schoonheidsprijs

met video Recherche speurt urenlang door in brand gestoken huis in Zwolle, bewoners met de schrik vrij

Alerte overburen hebben vannacht erger voorkomen bij een brand in Zwolle. De geschrokken bewoners maken het goed, laten ze weten. Bij daglicht is de recherche volop aan het werk in en rond de zorgwoning in Assendorp en worden ook speurhonden ingezet. Buren zijn niet verbaasd dat het juist hier raak is.

11 september